“Appoggio a Moratti” Il big del Pd scatena la rivolta e azzanna il M5S

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Luigi Zanda, ex senatore del Partito Democratico, manda un segnale chiarissimo al resto dei dem con unsenza remore a Letiziaper la corsa a presidente della Regione Lombardia. Il big del Pd è stato intervistato dal Corriere della Sera, tracciando gli scenari in vista delle prossime elezioni: “I sondaggi le attribuiscono ottime chance di vittoria.è stata per molti anni col centrodestra. E il passato è importante. Ma per tutti, non solo per lei. Il Pd, fino a pochi mesi fa, sosteneva un governo di unità nazionale con Salvini, Berlusconi e Conte. Tutti per noi, fino a quel momento, avversari assoluti. Tuttavia abbiamo governato per realismo politico. E non dobbiamo vergognarcene. Il nostro primo dovere è mettere al sicuro istituzioni come la Lombardia. Sostenendo il candidato con maggiori possibilità di mandare ...