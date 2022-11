“Antonio Bassanini Costruttore del Novecento” la presentazione del libro

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Fondazione Culturale Ambrosianeum di Milanoil volume dilunedì 14 novembre alle 18:00 MILANO – Ha lavorato con architetti e designer come Portaluppi, Libera, Gio Ponti, Caccia Dominioni e Magistretti, è stato un fondamentale trait d’union tra progettazione architettonica e costruzione edile, ha fondato un’impresa che al suo apice gestiva 3.000 operai e venti grandi cantieri contemporaneamente. È(1899 – 1997) imprenditore eche con il suo lavoro ha contribuito dopo la guerra fino agli anni Settanta, alla ricostruzione non solo di Milano ma dell’intero Paese. A lui lunedì 14 novembre alle 18:00 la Fondazione Culturale Ambrosianeum dedica ladel...

politicamentecorretto.com

Già il governo, con una commissione presieduta dal professor Franco, composta da studiosi comeFloridia, ha lavorato per studiare come affrontare il problema. La questione, però, ...... Autostrade per l'Italia e il Pd nella persona dell'ex sottosegretario al Tesoro,Misiani, ...del decreto legge 36 del 30 aprile 2022 grazie alla moral suasion del grand commis Franco, ... ANTONIO BASSANINI COSTRUTTORE DEL NOVECENTO - politicamentecorretto.com La storia professionale e personale dell’ imprenditore e costruttore che dopo la guerra ha contribuito alla ricostruzione di Milano e alla trasformazione dell’intero Paese Milano, 2 novembre 2022. Ha ...