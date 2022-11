Anticipazioni Amici 2022 | ecco cosa accadrà durante la nona puntata

22 le altre: grande attesa per il provvedimento contro NDG e Tommy Oltre all'esibizione di LDA e Albe, c'è grande attesa per le nuoveriguardanti la puntata di...L'artefice del loro incontro è Mariella che spera in un ritorno di fiamma tra i loro. Upas,14 - 18 novembre: Lia lascia Palazzo Palladini Negli episodi di Un posto al sole della ...Anticipazioni Amici 2022: ecco cosa accadrà durante l’ottava puntata. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli e tutti i retroscena L’attesa è finita! Domenica 13 novembre alle 14.00 circa su Canale 5 ...Chi saranno, ad Amici 22, gli ospiti della puntata del 13 novembre In studio faranno ritorno LDA e Albe per presentare il loro singolo insieme.