Anche Italia Viva si sfila? Nuovo scossone | la maggioranza di Giani in bilico

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tanto tuonò che piovve. L'antico, saggio adagio si confà alla perfezione alla surreale situazione che si sta sviluppando in questi giorni in Toscana. Ieri avevamo raccontato dei movimenti, delle trattative tra tre consiglieri regionali del Pd, pronti a cambiar casacca ed entrar a far parte di Azione, il movimento di Carlo Calenda. Oggi una nuova bordata, che rischia di destabilizzare il governatore Eugenio. “sta nelladi governo se questa Regione vuole proseguire su impegni che aveva assunto. In questo momento mi sembra che stiano mancando questi impegni - ha tuonato questo pomeriggio il capogruppo diin Consiglio Regionale, Stefano Scaramelli - Il presidentee il Pd stanno decidendo in questa fase di fare un percorso ...