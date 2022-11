Ancelotti difende Benzema dalle accuse | “Non si sta preservando per il Mondiale”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Carloha difeso Karimin meritoafflitte all’attaccante che dichiaravano come lui non giocasse le ultime partite con il Real Madrid per essere pronto per il. “E’ sciocco dire chesta cercando di preservarsi per la nazionale francese. E’ un piccolo disturbo e Karim ha cercato di riprendersi”, ha dichiarato il tecnico. “E’ il primo a essere frustrato dalla situazione, dato che si sta avvicinando alla Coppa del mondo senza i minuti di cui avrebbe avuto bisogno per essere in condizioni migliori”. SportFace.