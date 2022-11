Alluminio | Italia supera obiettivi europei per recupero imballaggi

(Di mercoledì 9 novembre 2022) RIMINI (ITALPRESS) – Lattine per bevande, scatolette, bombolette, fogli per la conservazione del cibo, vaschette da cucina, ma non solo. L'fa parte della vita quotidiana di tutti. Nel mercatono sono presenti oltre 78 mila tonnellate diin, ed è sempre più alta la quota del loro riciclo. A Ecomondo, a Rimini, il Cial (Consorzio nazionale), che riunisce 250 imprese consorziate, ha presentato i dati sul riciclo dell'nel 2021. Iniltotale deglidi questo tipo ammonta a 56.600 tonnellate.“I dati di riciclo 2021 sono molto incoraggianti, perchè ci incoraggiano a fare ancora meglio – ha commentato la direttrice generale del Cial ...

...Guida Italpress Suzuki presenta a Eicma le nuove V - Strom 800DE e GSX - 8S Italpress Fordè ... utilizza circa il 15% di acciaio riciclato, il 25% diriciclato e 48 chilogrammi di ...Di riciclo anche buona parte dell'acciaio e dell'impiegati per la struttura e la ... Inla Volvo sta espandendo la propria rete di stazioni di ricarica in prossimità delle ...ha presentato i dati sul riciclo dell’alluminio nel 2021. In Italia il recupero totale degli imballaggi di questo tipo ammonta a 56.600 tonnellate. “I dati di riciclo 2021 sono molto incoraggianti, ...I prodotti senza combustione nati nel polo bolognese di Philip Morris Manufacturing & Technology vengono esportati in tutto il mondo, con benefici concreti in termini economici e occupazionali. Grazie ...