Alfa Romeo - La Tonale alla spina è pronta | foto e numeri della plug-in hybrid Q4

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La nuova-inQ4 verrà svelata il 17 novembre. Ad annunciare la data è stato il ceo del Biscione, Jean-Philippe Imparato, che ha diffuso un breve teaser in cui si può vedere il logo elettrificato portato al debutto dconcept presentata al Salone di Ginevra del 2019. Il marchio italiano, inoltre, ha già svelato i dettagli tecniciSuv, confermando alcuni dati già noti e annunciandone altri. Integrale elettrica. Per prima cosa, la variante-indell'non si chiamerà e-Q4 come precedentemente annunciato, ma-in...

Dopo una parte centrale obiettivamente difficile, l'con qualche aggiornamento alla C42 è tornata a mostrare un discreto passo gara, chiudendo decima a Monza con Zhou e in Messico con Bottas, ma pagando una certa sfortuna in Giappone e in ...Un referendum digitale, che ha decretato come vincitrice assoluta l 'Giulia Quadrifoglio , già sul gradino più alto del podio in termini di performance registrate sul tracciato del test. ...Dopo una parte centrale obiettivamente difficile, l'Alfa Romeo con qualche aggiornamento alla C42 è tornata a mostrare un discreto passo gara, chiudendo decima a Monza con Zhou e in Messico con Bottas ...Un referendum digitale, che ha decretato come vincitrice assoluta l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, già sul gradino più alto del podio in termini di performance registrate sul tracciato del test. Alfa ...