Alex Sandro | arrivano conferme | non rinnoverà

'Ho parlato con Cuadrado che nelle ultime partite era un pò nervoso e abbiamo deciso insieme di dare la fascia a Danilo che è più sereno. Ancheè d'accordo'. Massimiliano Allegri riscrive così le gerarchie nello spogliatoio della Juventus. Il brasiliano è il nuovo capitano scelto dal tecnico, almeno per le ultime due partite di ...Adche viene dopo Cuadrado nella linea gerarchica pure andava bene che Danilo facesse il capitano. Comunque il capitano resta Bonucci quando gioca". Chiesa e Vlahovic possono giocare ... Juve, Allegri felice con Danilo, Bremer e Alex Sandro: il muro brasiliano - La Gazzetta dello Sport La squadra di Stankovic si prepara alla sfida con i granata nell'albergo di proprietà bianconera. Cosa faranno i doriani prima della partenza per lo stadio ...Questa stagione sarà certamente l’ultima con la maglia della Juventus per Alex Sandro, terzino sinistro classe 1991 della nazionale brasiliana: come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il club bia ...