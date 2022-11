Agenzia ANSA

"Effetto di neve", un quadro dell'artista Giacomo Di Chirico (Venosa 1844 - Aversa 1883), è stato rubato "nei giorni scorsi" nella sede di Palazzo Lanfranchi del Museo nazionale di Matera. La notizia - anticipata dall'edizione lucana de 'Il Quotidiano' del Sud - è stata confemata in un comunicato dallo stesso. Il dipinto fa parte della "...... Al Museo nazionale di Matera rubato un quadro dell'Ottocento - Arte "Effetto di neve", un quadro dell'artista Giacomo Di Chirico (Venosa 1844 - Aversa 1883), è stato rubato "nei giorni scorsi" nella sede di Palazzo Lanfranchi del Museo nazionale di Matera. (ANSA)