Addio a Gegè Di Cesare | figura storica della sinistra romana

(Di mercoledì 9 novembre 2022) E’ morto questa mattina a Roma Luigi Di, detto, ex consigliere comunale e militanteproletaria. “Saluto con commozione la scomparsa di Luigi Di, detto, un militanteproletariaperiferia di Roma, animatore di esperienze associative e di lotta che hanno fatto crescere la periferia, contribuito al risveglio e alla consapevolezza delle coscienze di tanti giovani e di tante cittadine e cittadini per una città migliore e più giusta”, dichiara in una nota il deputato Pd Roberto Morassut. “Molti lo ricordano a capo dell’esperienzaCacciarella – aggiunge Morassut – ma lui non ha fatto e non e’ stato solo questo. ...