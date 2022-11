A gennaio scatta l' aumento delle pensioni | Giorgetti firma il decreto

la rivalutazione automatica per gli assegni pensionistici: i ...Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che dispone a partire dal 12023 un adeguamento pari a +7,3% delle pensioni dei cittadini. L'aumento, come previsto dalla normativa vigente, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata ...Si tratta dell’adeguamento all’inflazione. Ma già da novembre le pensioni inferiori a 2.700 euro aumenteranno del 2,2% ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...