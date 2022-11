WWE | La puntata di Raw post-Crown Jewel si mantiene costante nei propri ascolti

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 8 novembre 2022) La scorsa notte è andata in onda su USA Network lasettimanale di Monday Night Raw laper quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di circa 1.593.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.43. Leggero aumento Ladello show rosso siin linea con i numeri fatti registrare la settimana scorsa, facendo registrare per la precisione un leggero aumento. Lo show inoltre si è classificato al 7°o della classifica dei 150, show via cavo della serata. WWE Raw last night on USA Network (8-11pm):1,593,000 viewersP18-49 rating: 0.43#7 cable original in P18-49 pic.twitter.com/meZDyaGJO1— Brandon Thurston (@BrandonThurston) November 8, 2022