WWE | Cena vede il ritorno | all’orizzonte ci sarebbe Wrestlemania

(Di martedì 8 novembre 2022) John, una delle leggende viventi della WWE, è tornato sugli schermi a giugno per festeggiare i 20 anni di carriera. Per lui si vociferava un incontro a Summerslam con Theory ma il tutto è andato in frantumi. Si pensava che dopo l’addio di McMahon il wrestler di Boston non avrebbe mai piu’ indossato gli stivali da wrestler ma a quanto pare qualcosa potrebbe cambiare. Lo srio Secondo i giornalisti di GiveMeSport,sarà presente in quel di39 a Los Angeles.vuole diventare il “nuovo The Rock”, anche se sarà difficile che possa affrontare il super divo di Hollywood, presumibilmente già impegnato con il cugino Reigns. Staremo are cosa accadrà in seguito.

