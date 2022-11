Whatsapp | bellissima sorpresa in arrivo

Leggi su topicnews

(Di martedì 8 novembre 2022) Novità inaspettata per gli utentiche cercano in ogni modo, da tempo, di auto inviarsi cose per salvare link o anche solo prendere nota di un qualcosa. A breve, ci sarà un modo per farlo Come ben sappiamo,è l’app di messaggistica più utilizzata a livello mondiale. Sulla piattaforma ci sono 2,3 miliardi di utenti, che ogni giorno hanno un intenso scambio di info tra cui messaggi, video, foto, file, documenti, audio, call e videocall.-fonte webindalla piattaforma Tutto parlando in gruppi oppure con un solo altro interlocutore. Maè anche usato dagli utenti per salvare dei link, oppure come fosse un blocco note per prendere appunti, scambiarsi file audio, documenti ecc. Pur non essendo ufficialmente una funzione della ...