accordo per l'acquisizione dell'australiana Clough I nuovi ordini diin Australia nel primo semestre 2022 ammontano a oltre 2,0 miliardi di euro (inclusi i ...... rafforzare la presenza locale in alcuni principali stati australiani quali Western Australia e Queensland, in aggiunta all'ormai consolidata presenza dinegli stati di New South Wales e ... Webuild raggiunge accordo per l'acquisizione dell'australiana Clough MILANO (ITALPRESS) – Doppio colpo per Webuild in Australia. La società, parte del consorzio Parklife Metro, è stato selezionata come miglior offerente per la realizzazione del lotto Stations, Systems, ...(Adnkronos) – Webuild ha raggiunto un'intesa, soggetta a condizioni, per l'acquisto dell'intero capitale sociale della società australiana Clough Limited. Lo annuncia il gruppo in una nota. Clough è t ...