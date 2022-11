Webcam spiava i bagni delle studentesse all' università | dopo la denuncia social è stata rimossa Si cerca il guardone

leggo.it

Una webcam nei bagni femminili dell'università di Savona. A ritrovarla uno studente, che ha usato il servizio delle donne, perché quello per i maschi non era utilizzabile. Scovata la telecamera, il giovane l'ha fotografata e postata sui social per denunciarne il ritrovamento. Poco dopo, quella telecamera indiscreta, piazzata per spiare i momenti intimi delle studentesse e fissata con ...