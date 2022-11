Wall Street chiude in rialzo in attesa risultati mid term | DJ +1 | 02%

Chiusura in rialzo a, dopo una dinamica volatile, ovviamente in attesa della chiusura delle urne, questa notte, delle elezioni di mid term negli Usa. La maggior parte dei media anticipa una vittoria dei ...Uno scenario su cui scommette anche, confidando che un "governo diviso" non promulghi leggi che possano danneggiare i profitti delle aziende. Secondo il sito Real Clear Politics (Rcp), ...Wall Street accelera, dopo un avvio cauto, nel giorno delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Alle 17.50 ora italiana l'indice Dow Jones sale dell1,5%, il Nasdaq dei titoli tecnologici dell'1,44% ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...