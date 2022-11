Volley femminile serie A1 Novara e Conegliano | prima sfida stagionale nell’anticipo della nona giornata

Leggi su oasport

(Di martedì 8 novembre 2022)fra quelle che in tanti fra gli addetti ai lavori considerano le due favorite principali per la conquista dello scudetto.in programma domani, mercoledì 9 novembre alle 20.30, si affrontano la Igor Gorgonzolae il prosecco Doc Imocoche guidano appaiate la classifica a quota 14 punti dopo cinque partite disputate. L’anticipo, necessario per evitare concomitanze con il Mondiale per club, può dare le prime importanti risposte su chi può essere considerata la grande favorita per lo scudetto anche se i verdetti di questi giorni sono molto aleatori visto che si continua a giocare ogni tre giorni e meno di un mese fa era ancora in corso il Mondiale. Da una parte un ...