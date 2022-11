Vivaio | i risultati del weekend 6 11

Leggi su seriea24

(Di martedì 8 novembre 2022) La domenica del Settore Giovanile nerazzurro ha visto lo stop della Primavera sul campo del Milan (4-0). Al Centro Bortolotti di Zingonia largo successo dell’Under 18 sul Monza per 6-0: apre il match con una doppietta Ragnoli Galli, quindi Manzoni (nella foto di repertorio in copertina) confeziona una fantastica tripletta e Orlando chiude i conti col sesto gol. Sempre a Zingonia vittoria dell’Under 17 sull’Hellas Verona per 2-1 firmata da Arrigoni e Simonetto. Per quanto riguarda l’Attività Femminile, doppio successo sul campo del Cortefranca: 9-2 per l’Under 17 (tripletta di Bertola e doppiette di Cortinovis, Testa e Vitale) e 5-0 per l’Under 15 (doppietta di Crotti e una rete a testa per Caroli, Collina e Riffaldi). Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.