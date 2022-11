“Virna Lisi La donna che rinunciò a Hollywood” | l’omaggio arriva su Sky Arte

Leggi su velvetmag

(Di martedì 8 novembre 2022) Una diva e unastraordinaria. È ciò che traspare in. Lache, il film documentario omaggio all’interprete. In occasione di quello che sarebbe stato l’86esimo compleanno della diva nostrana, su Skyil lungometraggio incentrato su di lei. Scritto e diretto da Fabrizio Corallo,. Lachecelebra la grande attrice italiana. In onda su Skydì 8 novembre alle 21.15, disponibile anche in streaming su NOW e on demand, è un ritratto emozionante di una delle interpreti più amate e popolari di sempre della storia del nostro cinema. Grazie al suo ...