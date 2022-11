Virna Lisi | carriera | film e serie tv | chi è il marito | figlio | come è morta e tomba

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 novembre 2022) Torna l’appuntamento fisso e imperdibile con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi, nel salotto di Rai 1, si ricorderà, l’indimenticabile e meravigliosa attrice che avrebbe compiuto 86 anni. E per l’occasione saranno in studio ilCorrado e l’attrice Isabella Ferrari. View this post on Instagram A post shared by(@page) Chi era, tutti i suoi successi, nome d’arte diPiera, è nata ad Ancona l’8 novembre del 1936 ed èa Roma il 18 dicembre del 2014. Lei è stata una grande attrice ...