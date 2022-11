Violenze sulle ginnaste | ChangeTheGame contro Malagò | “Così difende il sistema | basta stereotipo del corpo magrissimo a ogni costo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Il presidente del Coni, Giovanni, in un’intervista pubblicata lunedì su Repubblica ha chiesto scusa alle atlete ed ex atlete della ginnastica ritmica, dopo le numerose denunce dipsicologiche che hanno portato al commissariamento dell’Accademia di Desio e all’apertura di inchiesta. Le sue parole però, più che rassicurare, hanno preoccupato i genitori delle giovaniche fanno parte di, un’organizzazione di volontariato da tempo impegnata a proteggere atlete e atleti dae abusi sessuali, emotivi e fisici. “La risposta del Presidente, certamente gradita, perché dimostra che il Coni non intende abbandonare le ragazze che con coraggio e dolore hanno deciso di denunciare gli abusi subiti, non soddisfa. Preoccupa il richiamo alla ‘durezza‘ ...