Violenze Sessuali | il C T del Malta | Mangia si dimette | “Non ho offeso nessuno”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 novembre 2022) L’allenatore ha rotto il silenzio Da qualche settimana tiene banco il caso di Devis, ex allenatore del Palermo, della Nazionale U21 e ora anche della Nazionale di. Il tecnico è finito nell’occhio del ciclone per presunte accuse di molestiea cui è seguita la sua sospensione dall’incarico. Nelle ultime ore,ha rassegnato le sue dimissioni e ha rotto il silenzio con una dichiarazione. La versione di“Vorrei ribadire inequivocabilmente che non solo non mi sono comportato in modo da offendere la dignità di qualsiasi persona, ma non c’è stata alcuna accusa da parte della Federcalcio maltese di abusi o molestienei miei confronti”. E poi: “Ho fornito tutti i chiarimenti del caso durante la mia audizione. In ogni caso, consapevole della ...