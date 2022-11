Videosorveglianza | approvato il piano | in attesa del finanziamento ministeriale

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica ha, nella seduta di stamane, il programma di implementazione degli impianti digià presenti a Benevento. Presieduto dal Prefetto Carlo Torlontano, il Comitato ha recepito la proposta del Comune e ha quindi provveduto a trasmetterla al Ministero dell’Interno per l’istruttoria e l’eventuale. I nuovi impianti di telecamere saranno installati sia nel centro cittadino, nell’area dunque del centro storico, che nelle zone più periferiche al fine di effettuare la cosiddetta “cinturazione” che è uno strumento per individuare chi entra ed esce dall’abitato del capoluogo. I nuovi impianti saranno molto sofisticati e, dunque, in grado di rilevare le targhe dei veicoli in circolazione. Ora passerà al vaglio del ...

