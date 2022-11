VIDEO Napoli-Empoli 2-0 | highlights | gol e sintesi I partenopei segnano nella ripresa

(Di martedì 8 novembre 2022) Ilbatte per 2-0 l’nell’anticipo pomeridiano del martedì del turno infrasettimanale valido per la 14ma giornata della Serie A 2022-2023: decisiviil rigore siglato da Lozano al 69? ed il gol realizzato da Zielinski all’88’.2-0 IL RIGORE DI LOZANO Hirving Lozano le anota aly llega a 30 goles con la camiseta del. #SerieA pic.twitter.com/D0d8ZFDTEm — Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) November 8, 2022 IL GOL DI ZIELINSKI GOAAL 2-0 pic.twitter.com/UWNEz6b632 — ILAN LILAS (@IlanLilas) November 8, 2022 Foto: LaPresse

