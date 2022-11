Video Gol Totti su punizione a calciotto

Francesco Totti e la sua classe con il pallone tra i piedi: l'ex attaccante della Roma sblocca la sfida di calciotto tra la sua Totti Weese e ...NelMatteo Barzaghi torna sulle parole delle ultime ore dell'ad Marotta, quel richiamo all'attenzione da parte della società dopo il ko di Torino. Daisubiti al rendimento negli scontri diretti, ...Meksika liginin iki büyük takimi Pachuca ile Tigres'in karsilastigi maçta, Tigres tribünlerinde gelen gol sonrasi gögüslerini açarak sosyal medyada gündem olan Carla Garza, kisa süre içinde milyonlara ...Kostic strepitoso con l’Inter: la Juve esalta la giocata del serbo che ha portato all’assist per il gol di Rabiot – VIDEO La giocata strepitosa di Kostic su Barella contro l’Inter per partire in tutta ...