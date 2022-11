Usa | vinti oltre 2 miliardi di dollari | è il jackpot più alto della storia

Il biglietto vincente è stato venduto ad Altadena, in California Jackpot da record negli Stati Uniti, dove un biglietto della lotteria Powerball ha portato nelle tasche del fortunato vincitore 2,04 ...... alle elezioni di di Midterm 2022 , in tutti gliraggiungeranno i 32,7 milioni . Gli elettori ... li ha comunquecon un margine schiacciante". Così, questo elettorato è stato dato per scontato ...(Adnkronos) – Jackpot da record negli Stati Uniti, dove un biglietto della lotteria Powerball ha portato nelle tasche del fortunato vincitore 2,04 miliardi di dollari. Il biglietto vincente è stato ve ...Qui ci si contende il seggio di Pat Toomey, repubblicano che votò a favore dell’impeachment di Trump e non si ripresenta. Al suo posto corre il trumpiano Mehmet Oz, 64 anni, cardiochirurgo di origine ...