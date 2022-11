Usa | Trump | il 15 novembre farò un grandissimo annuncio

(Di martedì 8 novembre 2022) "unil 15a Mar - a - Lago": lo ha detto Donaldin un comizio in Ohio, ventilando nuovamente la sua ricandidatura alla Casa Bianca. Arringando la folla per ...

Quelle su cui l'ex inquilino della Casa Bianca Donaldchiese direttamente a Zelensky di indagare, finendo per questo in un processo, fallito, di impeachment. Di certo, Washington è ad oggi il ..."Un animale": cosìha definito la speaker della Camera americana Nancy Pelosi nel comizio in Ohio a favore del candidato repubblicano al Senato, J. D. Vance, alla vigilia delle elezioni di ...L'importante tornata elettorale è quindi il primo test per la democrazia Usa dopo le contestazioni elettorali di Donald Trump e l'assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori per impedire la ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...