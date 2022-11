la Repubblica

... infruttuosi, con Kim - glihanno bloccato nei fatti la loro applicazione. Secondo l'Institute ... i nordcoreani fanno ricorso alla vendita di armi e dimissilistica per finanziare le ...... convinta che al di fuori dei confinie UE i motori diesel e benzina avranno vita lunga. ... sfruttando così il potenziale di mercato di questaa basse emissioni." Gli ha fatto eco l'... Usa: la tecnologia cambia le regole degli attraversamenti pedonali Il presidente americano sceglie di sacrificare i rapporti con l'Europa in cambio di qualche voto in più alle elezioni di Midterm. Per una volta Francia, ...Si possono fare alcune osservazioni interessanti. Il settore tecnologico dall’inizio degli anni Novanta fino al 2000 ha registrato una performance stellare, alimentata dall’adozione precoce di ...