ItaSportPress

Bayern Monaco - Inter dove vederla: tv e streaming,veloce per seguire il match di Champions ... BAYERN MONACO (4 - 2 - 3 - 1): Ulreich; Mazraoui, Pavard,, Stanisic; Sabitzer, Kimmich; ...... Bremer (coscia), Paredes (coscia) In dubbio : nessuno In diffida : Danilo, Mirettial ... Depay (forma), Christensen (forma) In diffida : Busquets Bayern : Ulreich; Pavard, De Ligt,, ... Upamecano guida la difesa grazie al maestro di canto: “Alzo il tono della voce” Il difensore ora al Bayern Monaco ha raccontato come abbia superato alcune difficoltà relative alla comunicazione con i compagni in campo.Di seguito le formazioni ufficiali di Barcellona-Bayern, valida per la quinta giornata del Gruppo C di Champions League: BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen;.