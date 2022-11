Uomini e Donne | Ida Platano protagonista dell' ennesima sceneggiata | anche Maria dice basta!

(Di martedì 8 novembre 2022) Nella nuova puntata di, in onda oggi su Canale 5, Idae Alessandro Vicinanza non trovano pace maDe Filippi non ci sta e rimprovera la dama.

Nel centro d'accoglienza per i richiedenti asilo appena fuori Würzburg vivono circa 450 persone trae bambini; l'età varia dal neonato all'anziano; di loro si prende cura un gruppo ...Valori importanti per crearemigliori, dai sani principi. Appuntamenti come questo sono l'occasione per parlare dal vivo a tanti ragazzi sull'importanza di questi elementi." "Lo sport ...FIRENZE (Toscana Notizie) – Sono 439 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 81 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 358 con test rapido. Il n ...L’imprenditore rompe il silenzio sulle indiscrezioni legate alla separazione dalla conduttrice svizzera. «Non ho mai dettato regole per il nostro eventuale ritorno insieme. L’uomo che si è insinuato t ...