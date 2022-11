Uomini e Donne | Federica Aversano parla dopo aver lasciato il trono | la confessione sulla sua situazione personale

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 8 novembre 2022) Nella prossima puntata dicontinua la telenovela tra Ida e Alessandro, la donna confessa diletto determinate cose nel telefono del cavaliere che la fanno pensare. Anche Roberta sembra confermare quanto detto dalla dama che non sa più se continuare la conoscenza. D’altro canto, Alessandro, non è certo di poter giustificare sempre il suo comportamento, perché a detta sua, difficilmente Ida lo creda. Alla fine la dama confessa di provare dei forti sentimenti per cavaliere e quindi gli chiede di restare e continuare la loro conoscenza, seppur proseguendo con i piedi di piombo perché ci sono ancora delle questioni che debbono essere risolte. Il turno di Gemma arriva, al centro dello studio la dama conferma la sua conoscenza con Franco che però si sente anche con Stefania. L’uomo trova piacevole la conoscenza con ...