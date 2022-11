Agenzia ANSA

Un'iraniana sfida il regime e partecipa ad una gara di pattinaggio in Turchia senza hijab, il copricapo imposto alle donne iraniane, in solidarietà a Mahsa Amini. Niloufar Mardani, membro ...Un'iraniana sfida il regime e partecipa ad una gara di pattinaggio in Turchia senza hijab, il copricapo imposto alle donne iraniane, in solidarietà a Mahsa Amini. Niloufar Mardani, membro ... Un'altra atleta iraniana in gara senza velo in Turchia Un'altra atleta iraniana sfida il regime e partecipa ad una gara di pattinaggio in Turchia senza hijab, il copricapo imposto alle donne iraniane, in solidarietà a Mahsa Amini. Niloufar Mardani, membro ...È stata l’atleta dell’anno per il ciclismo femminile: 2022 da record per Annemiek van Vleuten che ha conquistato i tre grandi giri, oltre ad imporsi anche nel Mondiale di Wollongong con un’impresa d’a ...