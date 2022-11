Un uomo è sceso dall' auto ed è stato travolto da un camion 

(Di martedì 8 novembre 2022) AGI - Incidente mortale poco dopo le 8.30 lungo la strada statale 131, al chilometro 61, vicino a Mogoro (Oristano), nella corsia in direzione di Cagliari. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Fiat 500 con un carrellino a traino si è fermato per sistemare il carico, accostando a destra lungo la corsia di marcia, ma quando èe ucciso da un camion frigo. La vittima è Antonio Piras, 61 anni, di Serramanna (Sud Sardegna). Secondo le prime informazioni, sull'viaggiava anche il figlio. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia stradale con i vigili del fuoco di Oristano.

RaiNews

Tragedia sulla Ss 131 all'altezza di Mogoro. Un sessantunenne originario di Serramanna, Antonio Piras, è morto dopo essere stati falciato da un furgone: l'eradalla sua auto, una Fiat, per sistemare un carrello attaccato al cofano. L'alla guida del furgone non è riuscito a evitarlo, l'impatto è stato fatale.