Un Posto al Sole | anticipazioni del 9 novembre 2022

Today.it

E' quanto emerge dal 29° rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia, pubblicato dal24 Ore, che pone Teramo al 39°nella classifica generale, seguita al 78°da L'...Sono tre i furti messi a segno in unanotte dai predoni meccanici, spariti in tutti e tre i ... Solitamente parcheggio la vettura in garage, ma la scorsa sera l'ho lasciata nel mioauto ... Un posto al sole, le anticipazioni dal 14 al 18 novembre 2022 Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale: Teramo al primo posto in Abruzzo e nella prima fascia in Italia per la qualità dell’Ecosistema urbano – riporta testualmente l’articolo online. E’ ...La delega ad Adolfo Urso per il settore scioglie le incertezze in vista dell’appuntamento del 23 novembre, che fisserà gli obiettivi del triennio ...