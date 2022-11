Ultime Notizie – Webuild raggiunge accordo per acquisizione australiana Clough

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 8 novembre 2022)ha raggiunto un’intesa, soggetta a condizioni, per l’acquisto dell’intero capitale sociale della societàLimited. Lo annuncia il gruppo in una nota.è tra le principali aziende del paese nel settore ed impiega circa 2.500 dipendenti. Fondata a Perth nel 1919, interamente controllata Murray Roberts, fornisce soluzioni innovative e sostenibili nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti e infrastrutture a servizio dei settori energy, materie prime ed infrastrutture. I suoi progetti storici principali includono il primo grattacielo a Perth e il primo grande tunnel autostradale sotterraneo in Western Australia. Al 30 giugno 2022,riporta un backlog ordini di circa €2,1 miliardi, a cui si aggiungono circa €2,7 miliardi di progetti per i ...