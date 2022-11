Ultime Notizie – Ucraina | “persi 300 uomini in battaglia incomprensibile” | lettera soldati russi

(Di martedì 8 novembre 2022) “Ancora una volta siamo stati gettati in unadal generale Muradov e da suo cognato Akhmedov”. E’ il testo di una– inviata presumibilmente dalla prima linea a un governatore regionale ina e pubblicata ieri da un importante blog militare russo e ripresa dalla Cnn – nella quale glidella 155esima brigata della flotta russa del Pacifico affermano di essere stati gettati in una “” nella regione di Donetsk, nell’orientale, dove, “come risultato dell’offensiva attentamente pianificata dai grandi comandanti abbiamo perso circa 300, morti e feriti, negli ultimi 4 giorni”. “Abbiamo perso il 50 per cento del nostro equipaggiamento – si legge nella ...

La guerra in Ucraina è giunta al 258esimo giorno. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha confermato che i canali di comunicazione tra Washington e Mosca rimangono ...Ucraina, arrivano nuove difese aeree dalla Nato, ma iniziano anche i sussurri di pace Le... Ma nessuno dei due ha commentato le indiscrezioni uscite nelleore sui media americani. Quelle ...Calcio ora per ora Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli in ...“Quel martedi’”: il traduttore del libro Nino Muzzi racconta l’attualita’ della guerra martedi’ 8 novembre a Bb Grosseto: Si parla di guerra alla libreria QB di piazza della Palma a Grosseto. Oggi, ma ...