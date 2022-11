Ultime Notizie – Russia | in Senato presentato ddl Pd per Commissione inchiesta su Lega

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 8 novembre 2022) Ilre del Pd Dario Parrini haun disegno di legge per l’istituzione di una “parlamentare disulle trattative intercorse tra esponenti del partito-Salvini Premier e persone di nazionalità russa, fra cui esponenti di una società pubblica, al fine di ottenere finanziamenti anche per lo svolgimento della campagna elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, svoltasi il 26 maggio 2019”. Il provvedimento è stato depositato nella giornata di ieri al. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione