Ultime Notizie – Migranti | Marini | “Navi ong? Italia può consentire accesso solo a fragili | per spirito umanitario”

ong>Marini

ong>Navi

ong>Navi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 8 novembre 2022) Non ha dubbi il costituzionalista Francesco Saverioong>, “è materia di diritto internazionale ed in particolare dellaong>gazione” il dibattito in corso sulleong>ed il decreto interministeriale del 4 novembre 2022 emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con quello della Difesa e delle Infrastrutture per impedire alla nave Humanity 1 di sostare in acquene oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza dei. “Qui il tema centrale è quello della individuazione del territorio nazionale e quindi della estensione dell’ordinamentono all’interno delle ...