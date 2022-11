Ultime Notizie – Migranti | eurodeputato Koester | “Governo Italia razzista e disumano”

(Di martedì 8 novembre 2022) Con la gestione delle navi delle Ong cariche disalvati in mare “il nuovono sta mostrando la sua brutta faccia di razzismo e disumanità”. A dirlo all’Adnkronos è l’tedesco dell’Spd Dietmar, membro della commissione Diritti Umani del Parlamento Europeo, del gruppo S&D. “Secondo la legge del mare – ricorda – è dovere degli Stati costieri assegnare un porto sicuro per le persone salvate in mare. Sia l’che Malta sono Stati costieri responsabili, in base al diritto marittimo”. “Dovrebbero essere sostenuti dagli altri Paesi Ue – continua– ma la responsabilità di coordinare le operazioni di ricerca e soccorso e di assegnare un porto sicuro per le persone soccorse in mare ricade su di loro. Il ...

