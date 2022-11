Ultime Notizie – Governo | Formigli | “Meloni mi è molto simpatica | non condivido sua visione”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 8 novembre 2022) “Con Giorgiaci conosciamo dal 2003. Appena ci siamo conosciuti abbiamo cominciato a litigare. Lei veniva come ospite del programma, Controcorrente, su Sky Tg 24 quando era una leader dei Giovani della Destra. E alla fine della trasmissione si arrabbiava moltissimo, prima con se stessa, e poi con me”. Il giornalista Corrado, conduttore di Piazzapulita su La7, si è espresso così chiacchierando con Giorgio Lauro e Nunzia De Girolamo, conduttrice con oggi di ‘Un Giorno da pecora’ su Rai Radio1. “Mi ricordo che una volta prese a pugni la macchinetta del caffè, perché non si era piaciuta e poi se la prendeva con me perché non avevo agevolato la sua performance. Però devo dire che è stata semprefuori dalla tele. Contrariamente a quello che si pensa, a me sta ...