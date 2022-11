Ultime Notizie – Elezioni Usa | Trump | “Il 15 novembre grandissimo annuncio”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 8 novembre 2022) Donaldfarà “un” il 15. A poche ore dalledi midterm 2022 in programma negli Usa, l’ex presidente degli Stati Uniti dà appuntamento per una comunicazione, a quanto pare, estremamente importante. “Farò unmartedì 15a Mar-a-Lago, Palm Beach, in Florida”, ha dettoparlando ad un comizio in Ohio. Da giorni si rincorrono voci relative ad una nuova candidatura diper lepresidenziali del 2024. Secondo la Cnn, alcuni collaboratori avrebbero consigliato adi annunciare la nuova discesa in campo da uno degli stati in cui l’ex presidente è stato sconfitto da Joe Biden nel voto del 2020. Una ...