Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 2 687 contagi e 9 morti | bollettino 8 novembre

Il Sole 24 ORE

Esplosione in una villetta, quattro persone sono rimaste coinvolte nel crollo della casa nelle campagne della periferia di Tiana , nel Nuorese. Due sono state estratte vive dalle macerie, mentre gli ...TEMI: auto contro ambulanza incidente friuli incidente pordenonefriulipordenone statale 13 pordenoneSi schianta con l'auto contro l'ambulanza, quattro feriti tra ... Ucraina ultime notizie. Onu: oltre 6.400 morti e 10mila feriti da inizio guerra. Ue: in arrivo 18 ... Da ieri stop alle corse della Funivia del Faito. La “panarella” va in letargo e durante l’inverno sarà oggetto dei programmati lavori di manutenzione necessari per un sicuro e prolungato funzionamento ...Da non perdere questo tablet Teclast e prezzo irrisorio per quello che offre. E non è l'unico affare che si può fare oggi con i prodotti di questo brand ...