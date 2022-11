Ultime Notizie – Bari | 31enne muore folgorato mentre usa asciugacapelli

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 8 novembre 2022) Tragedia in casa nel quartiere Japigia a. Ieri sera un, Leonardo Schingaro, da poco rientrato nella sua abitazione, è mortosi asciugava i capelli. A causare la morte, secondo la prima ricostruzione, è stata una folgorazione provocata da un phon che stava utilizzando. Altri particolari sull'accaduto non sono emersi, gli istanti fatali devono essere ancora ricostruiti per la dinamica e per le cause che hanno provocato la scarica elettrica. Una volta chiamati i soccorsi, l'intervento del 118 si è rivelato vano. Accertamenti sull'accaduto sono in corso da parte dei carabinieri.