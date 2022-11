Ufo | così gli alieni piegano le leggi della fisica | Milioni di anni avanti | la teoria del fisico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Menti aperte e visioni oltre gli ostacoli. Ilteorico e divulgatore scientifico, Michio Kaku non è estraneo ad affermazioni audaci sulla eventuale scopertavita aliena. E il suo recente messaggio sugli Ufo indirizzato ai suoi colleghi scienziati non fa eccezione. Kaku ha implorato gli altri fisici di “mantenere una mente aperta” alla possibilità che gli avvistamenti Ufo, oggetto di un recente report del Pentagono, siano la prova di forme di vita avanzate che visitano la Terra. Il messaggio, peraltro molto attento e dettagliato, è stato lanciato attraverso Twitter con una serie di messaggi mirati. Nello specifico, in questi cinguiettii Kaku paventa la possibilità che gli Ufo siano non poco, madipiù tecnologicamente avanzati degli esseri umani. “Penso che sia una domanda scientifica legittima ...