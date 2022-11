Ucraina | ex comandante Usa in Europa | ' Crimea liberata entro estate'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Washington, 8 nov. (Adnkronos) - "Stiamo ancora parlando della situazione otto mesi dopo, e molte cose accadranno sul campo di battaglia in tutta l', ma anche in Russia. Quando le forze ucraine inizieranno a usare armi di precisione in ogni aeroporto e in ogni base navale in, le forze russe diventeranno molto vulnerabili". Lo ha detto l'exdelle forze di terra statunitensi in, il tenente generale Ben Godges, in un'intervista a Radio Liberty, esprimendo ancora una volta fiducia che "le truppe ucraine libereranno laoccupata dalla Russiala prossima". Secondo Godges, la pressione sulla Russia è in aumento e gli ucraini stanno ottenendo sempre più opportunità: "I russi non hanno potuto proteggere il ponte di Kerch - ha ...