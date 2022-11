Twitter | licenziata dipendente incinta di sei mesi | “Ci vediamo in tribunale | questa è discriminazione”

(Di martedì 8 novembre 2022) Come altre centinaia di dipendenti, è statavia mail dalla nuova proprietà, ovvero da Elon Musk. Ma Shennan Lu, data science manager di, èdi seie ha promesso di portare il suo caso inaccusando l’azienda di, nonostante il miliardario abbia garantito a tutti i licenziati il versamento dello stipendio fino a gennaio. L’exdel sito di microblogging aveva annunciato la cacciata dal posto di lavoro proprio su, ma ora il suo account e i relativi post di denuncia non sono più raggiungibili. “Il mio viaggio suè giunto al termine – aveva scritto in un primo post – sono statamentre erodi 6 ...

dei dipendenti diche erano stati licenziati hanno ricevuto una mail nella quale si chiedeva loro di tornare a lavorare nell'azienda. Una parte di loro, infatti, sarebbe stataper ... Mastodon è l'alternativa perfetta per il Twitter di Elon Musk Ecco come funziona il social network decentralizzato e open source ...La rivoluzione di Twitter non è ancora stata completata, anzi siamo solamente all'inizio di un processo di revisione che, secondo la volontà della nuova proprietà, lo porterà ad essere più redditizio ...