Trump già denuncia brogli | ci risiamo ma questa volta il popolo non lo permetterà

Adnkronos

2022 - 11 - 08 22:08:47denuncia frodi: "Ci risiamo, ma questa volta non lo permetteremo" Non si sono ancora chiuse le urne, ma Donalddenuncia frodi elettorali in Arizona, commentando la vicenda del malfunzionamento delle macchine elettorali nella contea di Maricopa, 'una contea a maggioranza repubblicana', afferma l'ex ...e il suo entourage hanno comunquemesso in guardia che i risultati devono essere certificati nella notte altrimenti diventano "sospetti", spianando così la strada a possibili contestazioni, ... Elezioni Usa Midterm 2022, Trump già denuncia frodi: "Ci risiamo"