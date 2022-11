Treviso | tensione al funerale della giovane investita da un’auto La mamma al fidanzato | “Vai via”

Leggi su tpi

(Di martedì 8 novembre 2022) Oltre 500 persone hanno partecipato ai funerali di Miriam Ciobanu, la 22enne travolta e uccisa la notte di Halloween a Pieve del Grappa () dal 23enne Alessandro Giovanardi, al volante con un tasso alcolemico tre volte sopra la soglia consentita e tracce di cannabis nel sangue. Alle esequie, il 7 novembre nella chiesa parrocchiale di Onè, era presente anche Tommaso Dal Bello, ildi Miriam, accompagnato dal padre. Laragazza, Adriana, si è avvicinata a lui e ad alta voce gli ha detto: “Per rispetto non avresti dovuto neanche presentarti”. La sera in cui è avvenuto il tragico incidente la figlia si è allontanata, incamminandosi sulla strada buia dove è stata travolta e uccisa, proprio dopo una lite con Tommaso. E la famiglia di Miriam non ha mai nascosto, in questi giorni, il suo ...