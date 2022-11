Treviso | tensione a funerali 22enne investita | madre si scaglia contro fidanzato

Leggi su italiasera

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Momenti dial funerale di Miriam Ciobanu, lavittima del tragico incidente avvenuto a Paderno di Pieve del Grappa all’alba del 1° novembre, quando la ragazza è stata travolta dall’auto del 23enne Alessandro Giovanardi alla guida sotto effetto di alcol e droga. A quanto riferisce il Corriere del Veneto, alle esequie era presente anche Tommaso Dal Bello, ildi Miriam, accompagnato dal padre. La sua è stata una presenza molto discreta, ma ha provocatotra i familiari di Miriam, che non hanno fatto mistero del loro risentimento nei confronti del ragazzo: la sera in cui è avvenuto l’incidente la figlia si è allontanata, incamminandosi sulla strada buia dove è stata travolta e uccisa, proprio dopo una lite con Tommaso. Ieri il diciannovenne, in stampelle perché reduce da ...